Albertini | «A oggi Lukaku è il colpo del mercato»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 luglio 2022) Demetrioincorona Romeluall’Inter come il migliordi questa sessione diin Italia Demetrioha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui commenta la sessione di calcioestiva, concentrandosi su Inter e Milan. LE PAROLE– «In queste settimane ho sentito parlare di Milan in ritardo, di affari che non vanno mai in porto… Dobbiamo capire una cosa: ildel Milan è un lavoro che parte da molto lontano. Maldini e Massara non ragionano su valutazioni estemporanee: c’è un disegno preciso e ci sono obiettivi precisi, per raggiungerli serve del tempo…A, il ritorno diall’Inter è ildi. Per restare stabilmente al ...