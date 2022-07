Albano in lacrime per Romina | le sue parole l’hanno davvero sconvolto

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il cantante di Cellino San Marco commosso fino alledopo aver ascoltato ledette dalla sua ex mogliePower davanti le telecamere. Ecco cos’è successo tra i due artisti. Nel corso degli anni anni il pubblico ha avuto modo di conosceresotto molteplici punti di vista, in qualità di moglie e marito oltre che come due eccezionale nel campo della musica. Un vero e proprio effetto domino che continua ancora oggi per la coppia e che si riflette anche nel campo del gossip, così come dimostrato dal clamore mediatico innescato dal loro divorzio negli anni 90?. Oggivive a Cellino San Marco con la sua nuova compagna, Loredana Lecciso. Da lei ha avuto ulteriori due figli: Jasmine eJr. I rapporti tra ...