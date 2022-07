Al via i lavori di manutenzione straordinaria: strade chiuse, orari, info utili (Di giovedì 28 luglio 2022) Al via i lavori di manutenzione straordinaria della grande viabilità in convenzione con Anas. Si parte da via di Malagrotta, viale Parioli e via Pilsduski. Gualtieri: “Primo passo del piano di rifacimento viario più vasto che sia stato mai fatto a Roma”. I lavori Sono partiti ieri sera i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza delle strade comunali di Roma Capitale. Sono partiti, precisamente, da via di Malagrotta, Viale Parioli e Via Pilsduski così come previsto dalla Convenzione siglata tra Anas – Gruppo FS SpA e Roma Capitale sottoscritta lo scorso 21 luglio. Si tratta di interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade. Si parla di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 luglio 2022) Al via ididella grande viabilità in convenzione con Anas. Si parte da via di Malagrotta, viale Parioli e via Pilsduski. Gualtieri: “Primo passo del piano di rifacimento viario più vasto che sia stato mai fatto a Roma”. ISono partiti ieri sera idie di messa in sicurezza dellecomunali di Roma Capitale. Sono partiti, precisamente, da via di Malagrotta, Viale Parioli e Via Pilsduski così come previsto dalla Convenzione siglata tra Anas – Gruppo FS SpA e Roma Capitale sottoscritta lo scorso 21 luglio. Si tratta di interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle. Si parla di un ...

