Agricoltura | Flai-Cgil | “Nel Casertano bracciante vittima del caldo”

(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo il decesso di due settimane fa a Falciano del Massico, in provincia di Caserta, ieri a Parete l’ennesimo decesso di unagricolo colpito da arresto cardiaco dovuto anche alle elevate temperature. E intanto la Regione Campania, cui abbiamo chiesto di adottare un’ordinanza, come già fatto in Puglia e Calabria, che vieti lo svolgimento di lavori all’aperto tra le 12.30 e le 16.30, non ha ancora ricevuto riscontri, tranne che la convocazione in commissioneal Consiglio regionale dalla quale, però, non è arrivata nessuna risposta positiva alla nostra richiesta. Cosa dobbiamo ancora attendere? Un altromorto?”. Così in una nota la segretaria generaleNapoli e Campania, Giovanna Basile e il segretario generale ...