AEW | Thunder Rosa stoica | si conferma campionessa contro la Yamashita

(Di giovedì 28 luglio 2022) Quando chiamata a combattere,non sbaglia mai. E sifemminileMiyu, la talentuosa atleta della Tokyo Joshi Pro Wrestling, invitata dalla AEW a combattere a Dynamite. È servita laDriver a chiudere i conti per unache è statanel difendere la propria posizionela giapponese. Il finale del match #AndStill!!!is still your #AEW Women's World Champion after an incredible match against Miyu! #AEWDynamite #FightForTheFallen is LIVE on TBS! pic.twitter.com/VL2JKWfJth— All Elite Wrestling (@AEW) July 28, 2022

Thunder Rosa ha sconfitto Miyu Yamashita a AEW Fight for the Fallen Quando chiamata a combattere, Thunder Rosa non sbaglia mai. E si conferma campionessa femminile contro Miyu Yamashita, la talentuosa atleta della Tokyo Joshi Pro Wrestling, invitata dalla AEW a combat ...All Elite Wrestling announced a $100,000 donation to Oceana during last night's special Fight for the Fallen episode of Dynamite, doing so after a sustained fundraising event for the ocean ...