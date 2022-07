AEW: Annunciato il ritorno di Adam Cole e dell’Undisputed Elite (Di giovedì 28 luglio 2022) L’ultima puntata di Dynamite si è chiusa con una nota dolceamara: se da un lato abbiamo finalmente assistito al ritorno di Bryan Danielson, dall’altro il finale convulso del main event ha fatto storcere la bocca a più di qualche fan. Nel corso della puntata abbiamo poi saputo dell’arrivo dei Trios Tag Team Championship e visto una strana interazione tra Hangman Adam Page e gli Young Bucks: i tre torneranno alleati per dare l’assalto ai nuovi titoli? Non lo sappiamo, ma l’imminente ritorno di Adam Cole e dell’Undisputed Elite può essere un indizio interessante. L’annuncio E’ stato infatti Annunciato che la prossima settimana farà ritorno Adam Cole, assente da Forbidden Door per via di una ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 28 luglio 2022) L’ultima puntata di Dynamite si è chiusa con una nota dolceamara: se da un lato abbiamo finalmente assistito aldi Bryan Danielson, dall’altro il finale convulso del main event ha fatto storcere la bocca a più di qualche fan. Nel corso della puntata abbiamo poi saputo dell’arrivo dei Trios Tag Team Championship e visto una strana interazione tra HangmanPage e gli Young Bucks: i tre torneranno alleati per dare l’assalto ai nuovi titoli? Non lo sappiamo, ma l’imminentedipuò essere un indizio interessante. L’annuncio E’ stato infattiche la prossima settimana farà, assente da Forbidden Door per via di una ...

