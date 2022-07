Adriano Celentano e il sosia nel mondo del calcio | il famoso calciatore è identico

peppe76199232 : RT @italianavera333: Il grande immenso Adriano Celentano @ladyonorato @preglias - peppe76199232 : RT @asso_x: Sempre Grandissimo Adriano Celentano. #Celentano #AdrianoCelentano - andreaAocello : RT @italianavera333: Il grande immenso Adriano Celentano @ladyonorato @preglias - JLTricot : Quand Sebastian Vettel remerciait Ferrari en chanson sur l’air d’Azzurro d’Adriano Celentano - MarySpes : RT @fdragoni: Adriano Celentano -

"Mi sembra d'aver capito che proprio non ne voglia sapere... Ma io lo voto lo stesso"in campo per Mario Draghi. Il Molleggiato, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, spinge il presidente del Consiglio, ora in carica per il disbrigo degli affari ...in campo per Mario Draghi. Il Molleggiato, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, spinge il presidente del Consiglio, ora in carica per il disbrigo degli affari ...Il Molleggiato si scaglia contro gli ospiti di Zona Bianca "invitati apposta per interrompere e sbarrare la strada a quelle parole che la gente a casa non deve sentire".Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...