Adempimenti dei Dirigenti scolastici per l’avvio del nuovo anno scolastico: scarica o acquista il nuovo numero della rivista per Dirigenti, vicepresidi, collaboratori del DS e figure di staff (Di giovedì 28 luglio 2022) È online, anche quest’anno, una corposa guida per i DS sugli Adempimenti del nuovo anno scolastico, integrata e aggiornata nei contenuti. Tanti gli argomenti affrontati e da affrontare, a cura di Angelo Prontera, con la riapertura della scuola: Collegi dei docenti, Consigli d’Istituto e definizione degli ordini del giorno, circolari d’inizio anno, l’avvio della contrattazione integrativa d’istituto e altre scadenze già calendarizzate. Una serie di Adempimenti che impegneranno le scuole fin dai primissimi giorni di settembre: da qui l’esigenza condivisa di questa guida, una sorta di prontuario a supporto dei DS, con una nutrita ricognizione normativa per ogni argomento trattato. In ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 luglio 2022) È online, anche quest’, una corposa guida per i DS suglidel, integrata e aggiornata nei contenuti. Tanti gli argomenti affrontati e da affrontare, a cura di Angelo Prontera, con la riaperturascuola: Collegi dei docenti, Consigli d’Istituto e definizione degli ordini del giorno, circolari d’iniziocontrattazione integrativa d’istituto e altre scadenze già calendarizzate. Una serie diche impegnerle scuole fin dai primissimi giorni di settembre: da qui l’esigenza condivisa di questa guida, una sorta di prontuario a supporto dei DS, con una nutrita ricognizione normativa per ogni argomento trattato. In ...

