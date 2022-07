Addio alle gare a fine stagione per Van Horebeek (Di giovedì 28 luglio 2022) Era nell'aria da un po' di tempo e la conferma è arrivata il giorno stesso in cui il team manager del Belgio, Johan Boonen, annunciava che Van Horebeek sarebbe stato il capitano della squadra belga al ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 28 luglio 2022) Era nell'aria da un po' di tempo e la conferma è arrivata il giorno stesso in cui il team manager del Belgio, Johan Boonen, annunciava che Vansarebbe stato il capitano della squadra belga al ...

Agenzia_Italia : Tra di loro, come è noto, ci sono molti big, a partire da Roberto Fico il quale, dopo una legislatura da presidente… - GoalItalia : 'Lo stile del Bayern si adatta meglio alle mie caratteristiche' #DeLigt spiega l'addio alla Juventus ? - sole24ore : ?? Addio alle chiamate insistenti di #callcenter e televendite anche sui #cellulari. Dal 27 luglio saranno attivate… - lupazzottu : RT @DadoneFabiana: Bisogna guardare fuori, alle persone in difficoltà, il Movimento è uno strumento per i più deboli. È palese oggi più che… - infoitsport : Serie A, addio alle maglie numero 88: pronta la rivoluzione, ecco il motivo -