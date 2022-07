Accordo tra Mazzoleni e Sivam: nasce un gruppo agro-zootecnico da 120 milioni di ricavi (Di giovedì 28 luglio 2022) Mercoledì 27 luglio 2022 è stato siglato un Accordo tra Mazzoleni Spa e Sivam Spa: Mazzoleni acquisisce il 100% del capitale di Sivam e Silvio Ferrari, confermato nel ruolo di amministratore delegato di Sivam, entrerà nel nuovo gruppo agro-zootecnico con una quota azionaria di minoranza. Le due identità societarie resteranno distinte e indipendenti, così come i due marchi, coerentemente con l’attuale posizionamento sul mercato italiano e le rispettive organizzazioni. Si tratta, quindi, di un’integrazione di competenze, esperienze e know-how. Messa a punto nell’ultimo anno dalle due aziende, l’operazione ha l’obiettivo di cogliere nuove opportunità e capitalizzare i reciproci fattori critici di successo per portare ulteriore valore agli ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 luglio 2022) Mercoledì 27 luglio 2022 è stato siglato untraSpa eSpa:acquisisce il 100% del capitale die Silvio Ferrari, confermato nel ruolo di amministratore delegato di, entrerà nel nuovocon una quota azionaria di minoranza. Le due identità societarie resteranno distinte e indipendenti, così come i due marchi, coerentemente con l’attuale posizionamento sul mercato italiano e le rispettive organizzazioni. Si tratta, quindi, di un’integrazione di competenze, esperienze e know-how. Messa a punto nell’ultimo anno dalle due aziende, l’operazione ha l’obiettivo di cogliere nuove opportunità e capitalizzare i reciproci fattori critici di successo per portare ulteriore valore agli ...

