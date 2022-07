Abusi su allievi a Reggio Emilia | arrestato il coordinatore di un gruppo teatrale

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 28 luglio 2022)con ordinanza di custodia in carcere per violenza sessuale aggravata ai danni di una decina di, tra cui alcuni minori. L’indagato è undi un'associazionedi 45 anni diagli arresti da questa mattina in seguito all’indagine dei carabinieri, coordinati dalla Procura. Gli accertamenti sono partiti a metà aprile quando un giovane ha deciso di denunciare, dopo aver contattato alcuni ex compagniche gli avrebbero rivelato di aver tutti subito gli. Sono state ascoltate le testimonianze delle vittime ed esaminate le chat presenti nei telefoni cellulari. Gli episodi iniziati nel 2016 Alcune vittime hanno denunciato spontaneamente le violenze subite altre invece, che non avevano denunciato gli ...