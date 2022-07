“Abbiamo capito tutto”. Federica Panicucci si è tradita: in vestaglia il dettaglio si è notato (Di giovedì 28 luglio 2022) Nelle ultime ore la sempre splendida, affascinante, impeccabile e biondissima Federica Panicucci ha salutato i suoi tantissimi seguaci virtuali con un sorriso più entusiasta del solito. Sebbene fosse fortemente accaldata, il suo sguardo appariva lo stesso elettrizzato grazie a una novità nel lavoro. Sempre online ha svelato un indizio. Proprio come sta facendo da settimane il collega Alfonso Signorini, per quanto riguarda la identità degli ancora incerti concorrenti del suo vicinissimo GF Vip 7, pure Federica Panicucci ha deciso di intrigare i suoi affezionati telespettatori lanciando qualche informazione a proposito del suo inedito lavoro. Loro, forse, hanno indovinato. Federica Panicucci, le novità scoperte dal pubblico “Buongiorno, Abbiamo appena ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 28 luglio 2022) Nelle ultime ore la sempre splendida, affascinante, impeccabile e biondissimaha salutato i suoi tantissimi seguaci virtuali con un sorriso più entusiasta del solito. Sebbene fosse fortemente accaldata, il suo sguardo appariva lo stesso elettrizzato grazie a una novità nel lavoro. Sempre online ha svelato un indizio. Proprio come sta facendo da settimane il collega Alfonso Signorini, per quanto riguarda la identità degli ancora incerti concorrenti del suo vicinissimo GF Vip 7, pureha deciso di intrigare i suoi affezionati telespettatori lanciando qualche informazione a proposito del suo inedito lavoro. Loro, forse, hanno indovinato., le novità scoperte dal pubblico “Buongiorno,appena ...

AlbertoBagnai : Ve la sintetizzo così: c’è un modo molto semplice per non trovarsi costretti ad ammettere di non aver capito niente… - AlbertoBagnai : (almeno abbiamo capito lo scopo del gioco: prendere tanti like. Ecco, se ci riusciste ssnza infastidirci sarebbe pe… - ambrojee : ok lo abbiamo capito che fa caldo ma provate ad iniziare a mettervi le lenti le prime volte e poi vediamo quanto po… - Milton_Keynes1 : @DiegoFusaro L’abbiamo capito da tempo che sei un figlio di Putin. - BubuOrsetto : RT @latervm: Ai signori della Lega: abbiamo video e screenshot, la verginità non potete rifarvela. Al massimo potete dire 'scusate non ho c… -