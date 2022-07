Abbattere la quarta parete guardando Deadpool

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 28 luglio 2022) Giorni fa mi sono rivisto i due episodi di, l’1 e il 2, con un gigantesco Ryan Reynolds.è un personaggio della Marvel, nell’universo X Men, e a occhio distratto e disattento apparirà prevalentemente come quello che parla di continuo, spessoin camera, sempre usando un linguaggio sboccato, volgare, politicamente scorretto. Uno Spiderman decisamente sopra le righe, già i titolo di testa dei film ne sono prova provata. In realtà la visione di, sono un appassionato di fumetti, di supereroi nello specifico, era finalizzata a non pensare, faccio così, a volte, quando voglio riposarmi, guardo un film o una serie Tv che ho già visto, così da non dover stare troppo attento, addirittura in diritto di non seguire la trama, so già cosa sta per accadere, neanche fossi un Dio in assenza di ...