A Torino giovani da tutto il mondo per il Climate Social Camp: "Ci rimane poco tempo". Traffico bloccato e blitz contro Snam e Intesa San Paolo (Di giovedì 28 luglio 2022) "La situazione del pianeta è critica, ci rimane poco tempo. Noi siamo il presente e siamo il futuro". Michelin Sallata ha 25 anni, è indonesiana e rappresenta l'Alleanza Globale delle Comunità Territoriali, una rete di comunità indigene di 24 Paesi diversi che prova a salvare oltre 950 milioni di foreste dall'Amazzonia all'Estremo Oriente. In questi giorni è arrivata a Torino per condividere la sua esperienza al Climate Social Camp, il Campeggio per la giustizia climatica e Sociale che si svolge in contemporanea al raduno europeo dei Fridays For Future e che ha portato sotto la Mole un migliaio di attivisti ambientali da tutto il mondo. C'è Nancedalia Ramirez, una giovane donna ...

