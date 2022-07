A 70 anni dalla morte l’Argentina ancora piange Evita. E omaggia la regina dei descamisados (Di giovedì 28 luglio 2022) La madonna dei descamisados Evita Duarte Peron continua a far vibrare i cuori degli argentini. A 70 anni dalla scomparsa della moglie del presidente argentino, morta il 27 luglio 1952 per una rara forma di tumore alle ovaie, centinaia di persone hanno sfilato ieri a Buenos Aires. Per lasciare fiori e rendere omaggio alla tomba di Evita. Situata nel quartiere di Recoleta nella capitale argentina. La straordinaria commemorazione dell’iconica first lady dal grande cuore è testimoniata da un video dal forte impatto emotivo. Il presidente argentino Alberto Fernández ha parlato di Evita come “incancellabile” dalle loro anime. Sfilata in onore di Evita a 70 anni dalla morte Attrice, sindacalista, filantropa, è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 luglio 2022) La madonna deiDuarte Peron continua a far vibrare i cuori degli argentini. A 70scomparsa della moglie del presidente argentino, morta il 27 luglio 1952 per una rara forma di tumore alle ovaie, centinaia di persone hanno sfilato ieri a Buenos Aires. Per lasciare fiori e rendere omaggio alla tomba di. Situata nel quartiere di Recoleta nella capitale argentina. La straordinaria commemorazione dell’iconica first lady dal grande cuore è testimoniata da un video dal forte impatto emotivo. Il presidente argentino Alberto Fernández ha parlato dicome “incancellabile” dalle loro anime. Sfilata in onore dia 70Attrice, sindacalista, filantropa, è ...

AndreaVenanzoni : Se il PD dovesse perdere le elezioni, rientrerà comunque dalla finestra grazie ai Ministri del centrodestra che ric… - Agenzia_Ansa : Una donna tedesca di origini afgane che aveva raggiunto lo Stato Islamico dalla Germania è stata condannata a cinqu… - pietroraffa : Esattamente 10 anni fa, il 26 luglio 2012, Mario Draghi pronunciò la storica frase 'Whatever it takes'. Salvando… - bafius11 : @nanni_dinoia Questo succede perché, negli ultimi anni, non c'è stato un giocatore di livello internazionale che, a… - gbiondizoccai : RT @gitalcardiol: Terapia dello #scompenso cardiaco: 50 anni di progressi dalla modulazione neurormonale ai dispositivi di assistenza mecca… -