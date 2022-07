365 giorni con Maria: 28 luglio | Tragico incidente ma accade il miracolo (Di giovedì 28 luglio 2022) Una donna rimane coinvolta in un bruttissimo incidente e le conseguenze sono davvero tragiche. Ecco allora invoca la Madonna e accade il miracolo. Il governo veneziano nomina luogotenente della Serenissima per il Friuli il cavaliere Giovanni Emo. L’uomo ha ricevuto in dono dal Sultano di Costantinopoli un’icona della Madonna, che custodisce gelosamente all’interno del suo castello L'articolo 365 giorni con Maria: 28 luglio Tragico incidente ma accade il miracolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 28 luglio 2022) Una donna rimane coinvolta in un bruttissimoe le conseguenze sono davvero tragiche. Ecco allora invoca la Madonna eil. Il governo veneziano nomina luogotenente della Serenissima per il Friuli il cavaliere Giovanni Emo. L’uomo ha ricevuto in dono dal Sultano di Costantinopoli un’icona della Madonna, che custodisce gelosamente all’interno del suo castello L'articolo 365con: 28mailproviene da La Luce di

