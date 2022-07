280 miliardi. L’America si compatta sui semiconduttori (e contro la Cina) (Di giovedì 28 luglio 2022) Se mai ci fosse stato bisogno di una prova concreta per dimostrare quanto gli Stati Uniti abbiano a cuore la sfida con la Cina, questa è arrivata ieri dal Senato. Con 33 voti contrari ma 64 favorevoli, compresi i 17 arrivati dalle fila repubblicane, è stato approvato il Chips and Science Act, il pacchetto da 280 miliardi di dollari con cui L’America intende sovvenzionare la propria industria di semiconduttori per slegarsi dalla dipendenza asiatica. Era una delle priorità del presidente Joe Biden, fermo sostenitore della proposta che, ha scritto in una nota, ritiene “significherà catene di approvvigionamento americane più resilienti” per non dipendere “così tanto dai Paesi stranieri per le tecnologie cruciali di cui abbiamo bisogno” e per fornire gli Stati Uniti di un piano industriale a lungo termine, fino ad oggi ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 luglio 2022) Se mai ci fosse stato bisogno di una prova concreta per dimostrare quanto gli Stati Uniti abbiano a cuore la sfida con la, questa è arrivata ieri dal Senato. Con 33 voti contrari ma 64 favorevoli, compresi i 17 arrivati dalle fila repubblicane, è stato approvato il Chips and Science Act, il pacchetto da 280di dollari con cuiintende sovvenzionare la propria industria diper slegarsi dalla dipendenza asiatica. Era una delle priorità del presidente Joe Biden, fermo sostenitore della proposta che, ha scritto in una nota, ritiene “significherà catene di approvvigionamento americane più resilienti” per non dipendere “così tanto dai Paesi stranieri per le tecnologie cruciali di cui abbiamo bisogno” e per fornire gli Stati Uniti di un piano industriale a lungo termine, fino ad oggi ...

