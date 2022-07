1500 atleti e 4 record ai Mondiali U.23 e U.19 di canottaggio a Varese

(Di giovedì 28 luglio 2022)(ITALPRESS) – Idiunder 19 e under 23 stanno superando le aspettative. Iniziate il 22 luglio al lido della Schiranna di, per la prima volta le due competizioni sono state accorpate in una sola location riscuotendo così un buon successo di presenze: si parla di arrivi da 63 nazioni e non meno di 20.000 prenotazioni di pernottamenti nella zona.“Abbiamo circaiscritti (che diventano oltre 2.000 persone con tutti gli accompagnatori), mentre l'affluenza di pubblico è molto importante da tutto il mondo”, ha dichiarato a Italpress Pierpaolo Frattini, direttore generale del comitato organizzativo. “Le gare sono in pieno svolgimento e ne abbiamo già viste alcune di altissimo livello, registrando 4del mondo da parte di ...

