Zuppa di Porro 27 luglio 2022

(Di mercoledì 27 luglio 2022)di. La sinistra è disperata e Libero pubblica la mappa dell’Italia che ci siega perchè. Scende in campo De Benedetti per il quale l’America non vuole la destra e la Gelmini e financo Conte diventano statisti. La Carfagna scrive l’ennesima letterina per dire che se ne va e tutti pubblicano in prima pagina. Veneziani scrive: un obiettivo sopra ad ogni dubbio, far perdere un giro di potere al Pd. Calenda ancora non sa. Renzi potrebbe ballare da solo. E la Moratti ci pensa, pensa un po’ tu. Sallusti sfotte sti leader che spuntano come funghi. Per leggere una critica da sinistra dell’ammucchiata di sinistra leggere la Preziosi, la più brava, sul Domani. Cerasa la meloni starà silente, se parla Salvini sono fritti. Il taglio del gas eeuropeo, per l’Italia il 7 per cento. Solo Tabarelli, il più esperto, svela come sia una stupidaggine D’altronde ...