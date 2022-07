Ziyech Milan | il marocchino nei pensieri rossoneri | come si può chiudere

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilnon molla la presa per, in uscita dal Chelsea. Eccosi puòper l’esternoIlnon molla la presa perche il Chelsea è pronto a cedere. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club londinese è pronto a cedere per 8,4 milioni di sterline, vale a dire circa 10 milioni di euro. L’attaccantestarebbe spingendo per trasferirsi in rossonero, ma dovrà abbassare le sue pretese di ingaggio perchè il club di via Aldo Rossi non può assicurargli il suo attuale stipendio da 6 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : ?? #Milan e #Bruges, distanza tra club ridotta leggermente. Le due squadre continueranno a trattare per raggiungere… - cmdotcom : #Ziyech vuole il #Milan: la situazione - MilanPress_it : Problema ingaggio per #Ziyech ?? #milanpress #Milan - MilanSpazio : Calciomercato Milan, Ziyech può arrivare ad una condizione - SempreMilanit : ?? Le ultime su #Ziyech #SempreMilan -

Secondo quanto ...DE KETELAERE AL/ Calciomercato: incontro a Lugano col Bruges,piano B Daily Mail - Milan, per Ziyech servono 8,4 mln di sterline. Il giocatore spinge per i rossoneri, ma... Abbiamo parlato in ESCLUSIVA con Alvise Cagnazzo, giornalista del Daily Mail, delle trattative relative a Wijnaldum, Paredes ed altri ...Il Milan continua la caccia ai rinforzi sulla trequarti. Oltre alla sempre più lunga e complessa trattativa con il Club Bruges per Charles De Ketelaere, i ...