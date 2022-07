“Young Blood” invade il Festival Marateale 2022 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Young Blood invade IL Festival Marateale 2022 Al via il 28 luglio il primo contest dedicato alla ricerca di giovani attori e ideato da Alice nella Città e dalla talents factory WE DO powered by DO Cinema Prenderà il via domani, giovedì 28 luglio, nell’ambito di Marateale 2022 “Young Blood”, primo contest sul mestiere dell’attore interamente dedicato a giovani talenti emergenti lanciato da Alice nella Città e dalla talents factory WE DO powered by DO Cinema, in partnership con la XIV edizione della manifestazione lucana e con il media partner Cosmopolitan. Ventuno aspiranti attori, selezionati in tutta Italia, si sfideranno in casting aperti davanti a una giuria internazionale composta dall’attore siriano Yahya ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 luglio 2022)ILAl via il 28 luglio il primo contest dedicato alla ricerca di giovani attori e ideato da Alice nella Città e dalla talents factory WE DO powered by DO Cinema Prenderà il via domani, giovedì 28 luglio, nell’ambito di”, primo contest sul mestiere dell’attore interamente dedicato a giovani talenti emergenti lanciato da Alice nella Città e dalla talents factory WE DO powered by DO Cinema, in partnership con la XIV edizione della manifestazione lucana e con il media partner Cosmopolitan. Ventuno aspiranti attori, selezionati in tutta Italia, si sfideranno in casting aperti davanti a una giuria internazionale composta dall’attore siriano Yahya ...

Marateale - Premio Internazionale Basilicata al via domani; ospiti Lino Banfi, Toni Servillo, Claudio Amendola Sbarcherà quest'anno a Maratea anche il progetto Young Blood, in collaborazione con Alice nella Città e la talents factory WE DO powered by DO Cinema, un premio e un percorso dedicato ai giovani ...