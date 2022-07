WWE | Ufficializzata la location per la storica edizione numero 40 di WrestleMania

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Mancano ancora due anni, ma la WWE si sta già preparando per quella che sarà la40 del suo evento più famoso, ossia. Ancora una volta, come sta accadendo da qualche anno, avremmo uno show articolato in due serate e una serie di appuntamenti che si articoleranno nel corso di tutta la c.d. “Week”. Il primo passo è l’individuazione dellae la WWE si è già portata avanti, annunciando tramite i propri canali social la città e lo stadio che ospiteranno il grande evento. Philadelphia Ad ospitare la 40esimadisarà la città di Philadelphia. Il grande evento, che si svolgerà nell’arco delle ormai consuete due serate, si svolgerà presso il Lincoln Financial Field, casa ...