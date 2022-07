WWE: Titoli femminili di coppia vacanti, Alundra Blayze assicura che verranno assegnati tra 7 giorni (Di mercoledì 27 luglio 2022) La scorsa settimana Cora Jade, dopo aver tradito la settimana prima l’amica e compagna Roxanne Perez, ha gettato il proprio titolo di coppia in un cestino dell’immondizia, un gesto che ha ricordato ovviamente quello compiuto nel 1995 da Madusa con il titolo femminile WWF gettato in un cestino dopo il suo ritorno in WCW. Proprio Madusa, conosciuta come Alundra Blayze in WWE, questa settimana è stata ad NXT per ovviare all’errore commesso da Cora Jade, quasi un po’ a redimere anche il suo gesto di tanti anni fa. Roxanne costretta a rinunciare Roxanne Perez si è vista costretta a rinunciare al suo titolo di coppia, non avendo più una compagna con cui difenderlo, la giovanissima ex campionessa ROH si è detta molto delusa dal comportamento di Cora Jade, in particolare da quella scelta di gettare una cintura ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 27 luglio 2022) La scorsa settimana Cora Jade, dopo aver tradito la settimana prima l’amica e compagna Roxanne Perez, ha gettato il proprio titolo diin un cestino dell’immondizia, un gesto che ha ricordato ovviamente quello compiuto nel 1995 da Madusa con il titolo femminile WWF gettato in un cestino dopo il suo ritorno in WCW. Proprio Madusa, conosciuta comein WWE, questa settimana è stata ad NXT per ovviare all’errore commesso da Cora Jade, quasi un po’ a redimere anche il suo gesto di tanti anni fa. Roxanne costretta a rinunciare Roxanne Perez si è vista costretta a rinunciare al suo titolo di, non avendo più una compagna con cui difenderlo, la giovanissima ex campionessa ROH si è detta molto delusa dal comportamento di Cora Jade, in particolare da quella scelta di gettare una cintura ...

