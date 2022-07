WWE: La compagnia terrà uno speciale di NXT lo stesso giorno di All Out (Di mercoledì 27 luglio 2022) Con i social, ormai, è facile che alcune informazioni interne vengano rese pubbliche e ciò accade molto spesso anche con le questioni ‘top secret’ della WWE. In questo caso però, si tratta di NXT e di un suo evento speciale che si terrà il prossimo 4 settembre. Cosa c’è di strano? Proprio in quel giorno la AEW terrà “All Out“, uno dei PPV di punta della compagnia di Jacksonville. Una decisione casuale o ponderata per muovere ‘guerra’ alla AEW? Le informazioni Secondo Brandon Thurston di Wrestlenomics, non si può confermare il nome o l’orario dell’evento che terrà NXT, ma si sa con certezza che si tratterà di un Premium Live Event che andrà in esclusiva su Peacock e sul WWE Network sul circuito internazionale:“Non possiamo confermare il nome o l’orario d’inizio del Premium ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 27 luglio 2022) Con i social, ormai, è facile che alcune informazioni interne vengano rese pubbliche e ciò accade molto spesso anche con le questioni ‘top secret’ della WWE. In questo caso però, si tratta di NXT e di un suo eventoche siil prossimo 4 settembre. Cosa c’è di strano? Proprio in quella AEW“All Out“, uno dei PPV di punta delladi Jacksonville. Una decisione casuale o ponderata per muovere ‘guerra’ alla AEW? Le informazioni Secondo Brandon Thurston di Wrestlenomics, non si può confermare il nome o l’orario dell’evento cheNXT, ma si sa con certezza che si tratterà di un Premium Live Event che andrà in esclusiva su Peacock e sul WWE Network sul circuito internazionale:“Non possiamo confermare il nome o l’orario d’inizio del Premium ...

