World League di pallanuoto: il Settebello vola in finale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un Settebello in versione extralusso, a venitre giorni dalla finale iridata persa ai rigori, supera 9-8 la Spagna campione del mondo e giocherà l'atto conclusivo della World League a Strasburgo, con l'obiettivo di andarsi a prendere l'unico trofeo che manca nella sterminata bacheca della squadra più titolata dello sport italiano. Match vibrante con l'Italia avanti 8-5 in avvio di quarto tempo; poi la rimonta della Roja che ristabilisce l'equilibrio con i gol in sequenza di Paul Garcia, Valera e Tahull. La rete decisiva è di Alesiani a centro secondi dal termine. La nazionale di Alessandro Campagna – argento iridato a Budapest 2022 – questa sera alle 20.00 affronterà gli Stati Uniti che superano 16-15 la Francia al termine di una partita infinita, che ha visto la Francia inseguire e recuperare gli americani (avanti ...

