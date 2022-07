Wolfsberger - Milan 0 - 5: rossoneri scatenati, primo gol per Adli (Di mercoledì 27 luglio 2022) KLAGENFURT (AUSTRIA) - Il Milan cancella la brutta sconfitta contro lo Zalaegerszegi e si riscatta battendo per 5 - 0 il Wolfsberger. I campioni d'Italia chiudono con una prova convincente il mini - ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 27 luglio 2022) KLAGENFURT (AUSTRIA) - Ilcancella la brutta sconfitta contro lo Zalaegerszegi e si riscatta battendo per 5 - 0 il. I campioni d'Italia chiudono con una prova convincente il mini - ...

MarcoBovicelli : Dopo l’incontro (e il ritocco dell’offerta) di ieri a Lugano, il #Milan è ora in attesa della risposta del #Bruges… - tvdellosport : ?? MILAN IN VANTAGGIO 2-0 AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO Buoni primi 45’ dei rossoneri di Stefano Pioli. Le due reti po… - tvdellosport : Dopo l'incontro di ieri, Milan e Bruges sono davvero a un passo dal chiudere l'operazione De Ketelaere: il Milan pr… - fradettofanpage : RT @SimoneCristao: Ottima sgambata per il #Milan che batte con 5 gol il Wolfsberger Gol di Leao, Rebic, Messias, Adli, Gabbia Buone indic… - CorSport : #WolfsbergerMilan 0-5: rossoneri scatenati, primo gol per #Adli ?? -