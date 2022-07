Wijnaldum-Roma, le ultime sulla trattativa: la mossa dell’olandese (Di mercoledì 27 luglio 2022) Proseguono i contatti fra Roma e Paris Saint Germain per l’approdo nel nostro campionato di Georginio Wijnaldum. trattativa ad oltranza tra i campioni di Francia e la dirigenza giallorossa, che nelle ultime ore avrebbe aumentato il pressing per cercare di chiudere l’operazione. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Gianluca Di Marzio, ci sarebbe stata un’apertura sulla cessione del centrocampista in prestito, con il nodo principale rappresentato dall’ingaggio. Wijnaldum Roma PSG I francesi non avrebbero intenzione di contribuire al pagamento dello stipendio, motivo per cui il direttore sportivo Tiago Pinto avrebbe proposto una cifra pari alla metà rispetto a quella garantita dal PSG. Nell’ultima stagione con la maglia del ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Proseguono i contatti frae Paris Saint Germain per l’approdo nel nostro campionato di Georginioad oltranza tra i campioni di Francia e la dirigenza giallorossa, che nelleore avrebbe aumentato il pressing per cercare di chiudere l’operazione. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Gianluca Di Marzio, ci sarebbe stata un’aperturacessione del centrocampista in prestito, con il nodo principale rappresentato dall’ingaggio.PSG I francesi non avrebbero intenzione di contribuire al pagamento dello stipendio, motivo per cui il direttore sportivo Tiago Pinto avrebbe proposto una cifra pari alla metà rispetto a quella garantita dal PSG. Nell’ultima stagione con la maglia del ...

