West Ham Zielinski, rilancio dei londinesi: il sì del polacco solo per cifre monstre (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo Scamacca il West Ham vuole fare sul serio anche per Zielinski: pronto un rilancio, ma il sì del polacco è legato ad un'offerta di ingaggio irrinunciabile Dopo Scamacca il West Ham vuole fare sul serio anche per Zielinski del Napoli. I londinesi sono pronti a un rilancio, ma il sì del polacco è legato ad un'offerta di ingaggio irrinunciabile. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto 36 milioni per il centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

