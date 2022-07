West Ham, che gaffe: ufficializza Scamacca, ma nel video di presentazione sbaglia il cognome (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il West Ham ha ufficializzato l’acquisto di Gianluca Scamacca. Gli inglesi, però, si sono resi protagonista di una clamorosa gaffe: nel video di presentazione hanno sbagliato il cognome dell’azzurro, scrivendo “Scammaca”. Un errore a cui hanno subito posto rimedio anche se ormai la frittata era stata fatta. Il contenuto multimediale, infatti, è diventato virale sui social dove gli utenti sono impazzati dalle risate nel vederlo. Nonostante l’inconveniente l’azzurro ha dichiarato: “Sono davvero felice. La Premier League è sempre stata il mio sogno e adesso è realtà. L’ho aspettata a lungo”. Il romano si aggiunge ad altri quattro italiani che già militano nel campionato inglese. L’ex sassuolo ha scelto la maglia numero 7 e vede nel club londinese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) IlHam hato l’acquisto di Gianluca. Gli inglesi, però, si sono resi protagonista di una clamorosa: neldihannoto ildell’azzurro, scrivendo “Scammaca”. Un errore a cui hanno subito posto rimedio anche se ormai la frittata era stata fatta. Il contenuto multimediale, infatti, è diventato virale sui social dove gli utenti sono impazzati dalle risate nel vederlo. Nonostante l’inconveniente l’azzurro ha dichiarato: “Sono davvero felice. La Premier League è sempre stata il mio sogno e adesso è realtà. L’ho aspettata a lungo”. Il romano si aggiunge ad altri quattro italiani che già militano nel campionato inglese. L’ex sassuolo ha scelto la maglia numero 7 e vede nel club londinese ...

