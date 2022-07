Wanda Nara mostra acne e cellulite | “Sono reale” – FOTO

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 27 luglio 2022)si definisce ‘’ e siper quella che è davvero, in tutta la sua splendida bellezza nonostante le imperfezioni Durante la sua vacanza a Ibizaè stata paparazzata in spiaggia in bikini, lei per ha deciso di condividere lo scatto senza alcun filtro e senza ritoccarlo con Photoshop. Il motivo? Quello di lanciare un importante messaggio ai suoi tantissimi fan, per normalizzare il fatto che tutti hanno dei difetti.(Screenshot da Instagram)Lo scatto la ritrae in riva al mare con un bikini a vita alta, un corpo non proprio perfetto come spesso si vede sul suo profilo Instagram, anche così però è uno spettacolo. La moglie di Mauro Icardi ci ha tenuto a far sapere che anche lei ha dei difetti, ma è ...