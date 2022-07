Wanda Nara e le foto senza filtri: “Ho la cellulite e l’acne, e amo ogni centimetro del mio corpo” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Al diavolo il fotoritocco. È bello mostrarsi per come si è veramente, imperfezioni comprese. Così la pensa anche Wanda Nara, che negli ultimi giorni è al centro dell’attenzione per alcune foto pubblicate senza l’utilizzo di filtri. Un messaggio forte per invitare tutte le donne ad accettare i propri corpi. “Ragazze, se ho tanto successo anche così, vi consiglio di iniziare a mangiare pizze senza sensi di colpa. Ovviamente nessuno carica una foto dove sta male“, ha raccontato nelle stories la moglie di Icardi. A dimostrazione di ciò, ecco che Wanda Nara ha spiegato come generalmente si tenda a mostrare solo il lato bello e migliore di se stessi: “Quando mi sono ammalata di Covid non caricavo le foto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Al diavolo ilritocco. È bello mostrarsi per come si è veramente, imperfezioni comprese. Così la pensa anche, che negli ultimi giorni è al centro dell’attenzione per alcunepubblicatel’utilizzo di. Un messaggio forte per invitare tutte le donne ad accettare i propri corpi. “Ragazze, se ho tanto successo anche così, vi consiglio di iniziare a mangiare pizzesensi di colpa. Ovviamente nessuno carica unadove sta male“, ha raccontato nelle stories la moglie di Icardi. A dimostrazione di ciò, ecco cheha spiegato come generalmente si tenda a mostrare solo il lato bello e migliore di se stessi: “Quando mi sono ammalata di Covid non caricavo ledi ...

