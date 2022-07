Wanda Nara “amo ogni centimetro del mio corpo” e diventa portavoce della body positivity (Di mercoledì 27 luglio 2022) Siamo abituati a vederla bellissima, sensuale, sempre perfetta. Ma è davvero tutto così? Wanda Nara in una stroria su Instagram ha voluto raccontare come stanno le cose, spiegano il suo punto di vista sull’uso dei social e anche che ama se stessa: pregi e “difetti” compresi. E così è diventata una portavoce della body positivity perché ci ricorda che dietro ai filtri, le immagini patinate o scelte per i social, c’è la vita vera e ci sono le persone vere. Wanda Nara, la storia su Instagram in cui racconta l’amore per il suo corpo Uno scatto di lei al naturale, senza filtri e senza manipolazioni: Wanda Nara è in vacanza a Ibiza con la sorella Zaira, un’amica e i figli. Da lì, tra scatti ... Leggi su dilei (Di mercoledì 27 luglio 2022) Siamo abituati a vederla bellissima, sensuale, sempre perfetta. Ma è davvero tutto così?in una stroria su Instagram ha voluto raccontare come stanno le cose, spiegano il suo punto di vista sull’uso dei social e anche che ama se stessa: pregi e “difetti” compresi. E così èta unaperché ci ricorda che dietro ai filtri, le immagini patinate o scelte per i social, c’è la vita vera e ci sono le persone vere., la storia su Instagram in cui racconta l’amore per il suoUno scatto di lei al naturale, senza filtri e senza manipolazioni:è in vacanza a Ibiza con la sorella Zaira, un’amica e i figli. Da lì, tra scatti ...

