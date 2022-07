Walter Ricci chiude la sezione jazz dei Concerti d’Estate

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Questa sera, nell’area etrusco-sannitica di Fratte, alle ore 21 il crooner napoletanorà insieme a Tommaso Scannapieco e Luigi Del Prete la, con un spettacolo dal titolo “Stories” Di Olga Chieffila, oggi, alle ore 21, nell’area archeologica etrusco-sannitica di Fratte, del cartellone de’ Idi Villa Guariglia in tour. Il festival, ideato da Antonia Willburger, è organizzato dal CTA di Salerno in collaborazione con la Provincia di Salerno, il Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno, la Camera di Commercio – Coldiretti Salerno, la Fondazione di Comunità Salernitana e con il patrocinio del Comune di Salerno e della Fondazione Carisal. I...

Edito dalla casa discografica Mr Few e sostenuto da Puglia Sounds, con la direzione artistica die la produzione di Mauro Romano, "Someone like you" è anche un omaggio al Gargano ...Mercoledì 27 luglio 2022, alle ore 21, all'Area Archeologica di Frattechiude con "Stories" la sezione jazz del cartellone de "I Concerti d'Estate di Villa Guariglia in Tour". Un sigillo affidato alla voce e al pianoforte di, che si presenterà ...