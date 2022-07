Voucher fibra per digitalizzare famiglie e imprese: l’iniziativa del MISE e i dettagli per richiederlo (Di mercoledì 27 luglio 2022) l’iniziativa nota come Voucher MISE offre la possibilità a micro, piccole e medie imprese, oltre che alle famiglie, di beneficiare di un contributo connettività. Grazie al Voucher del MISE, quindi, il Governo ha stanziato un fondo per finanziare gli abbonamenti ad internet ultraveloce in ottemperanza agli impegni presi in Europa in materia di digitalizzazione del Paese. Ecco perché se stai cercando nuove offerte fibra per la casa, e rientri tra i soggetti beneficiari di questa iniziativa, potresti aver diritto a sconti molto interessanti con cui abbattere fino al 50% i costi sostenuti per la connettività in casa o in ufficio. Vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni di accesso a questa iniziativa. In cosa consiste il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022)nota comeoffre la possibilità a micro, piccole e medie, oltre che alle, di beneficiare di un contributo connettività. Grazie aldel, quindi, il Governo ha stanziato un fondo per finanziare gli abbonamenti ad internet ultraveloce in ottemperanza agli impegni presi in Europa in materia di digitalizzazione del Paese. Ecco perché se stai cercando nuove offerteper la casa, e rientri tra i soggetti beneficiari di questa iniziativa, potresti aver diritto a sconti molto interessanti con cui abbattere fino al 50% i costi sostenuti per la connettività in casa o in ufficio. Vediamo nelo quali sono le condizioni di accesso a questa iniziativa. In cosa consiste il ...

