Vlahovic | obiettivo 30 gol | ecco chi ci è già riuscito nella storia della Juve

andreamusso97 : RT @LucaFioretti13: #Vlahovic a @Gazzetta_it: “Non è stato difficile scegliere la #Juventus, club glorioso e vicino al mio modo di lavorare… - DanyRoss70 : RT @LucaFioretti13: #Vlahovic a @Gazzetta_it: “Non è stato difficile scegliere la #Juventus, club glorioso e vicino al mio modo di lavorare… - kvudinh : RT @LucaFioretti13: #Vlahovic a @Gazzetta_it: “Non è stato difficile scegliere la #Juventus, club glorioso e vicino al mio modo di lavorare… - ZonaBianconeri : RT @AllenatoreM: Vlahovic: 'Obiettivo Juve più importante del titolo di capocannoniere ma se faccio 30 gol...' #Juventus #Vlahovic #SerieA… - Mythos1981 : RT @LucaFioretti13: #Vlahovic a @Gazzetta_it: “Non è stato difficile scegliere la #Juventus, club glorioso e vicino al mio modo di lavorare… -

Massimiliano Allegri ha dichiarato che dal suo attaccante serbo si aspetta \''una trentina di gol\''.ha accettato la sfida: se dovesse ...Dusan/ "Voglio entrare nella storia della Juve: per noi conta solo vincere" Calciomercato ... Dopo la consacrazione Napoli, l'di Barak è di giocare la Champions League ; che il Napoli ...Con la casella di un altro attaccante ancora da riempire, arriva il via libera per un vecchio obiettivo della Juve: Allegri può esultare ...Dusan Vlahovic, nella sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha avuto modo di elogiare il nuovo compagno di squadra, Gleison Bremer. "Tanti mi hanno messo in difficoltà, ...