“Visite mediche domani” | calciomercato Bologna | è fatta per il predestinato

Kim Min - jae è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli . Dopo le, il 25enne coreano ha firmato il suo contratto : accordo per 3 anni con l'opzione per altre due stagioni . Presente anche una clausola rescissoria, valida solo per l'estero, da 45 ...Ieri l'arrivo in Italia e lea Roma, oggi il comunicato che ufficializza il suo acquisto da parte del Napoli. Il calciatore andrà ora nel ritiro di Castel di Sangro per mettersi a ... Esami e visite mediche in Toscana, le attese si riducono. Ma preoccupa la chirurgia Griglia Timeline Grafo ...Kim Minjae è un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore ex Fenerbahçe ha svolto ieri le visite mediche di rito e ora è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Italia ...