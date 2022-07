Vince Russo: “Se credete che Vince McMahon si sia ritirato davvero siete fuori strada!” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Con l’annuncio del proprio ritiro, Vince McMahon ha scioccato tutto il mondo del pro wrestling. Dopo decenni a capo della WWE e del booking degli show, ha deciso, travolto da uno scandalo, di farsi da parte. Inizialmente si era dimesso dalle cariche all’interno della Compagnia, continuando però a dirigere gli show. In un secondo momento ha lasciato anche il suo ruolo di head booker. Al suo posto c’è ora Triple H. Ma sarà davvero così?. L’ex writer Vince Russo non ne è affatto convinto, non crede che “The Boss” si sia davvero ritirato. “Continuerà a prendere le decisioni” Durante il proprio podcast “Legion Of RAW”, l’ex writer Vince Russo ha detto di non credere alla ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 27 luglio 2022) Con l’annuncio del proprio ritiro,ha scioccato tutto il mondo del pro wrestling. Dopo decenni a capo della WWE e del booking degli show, ha deciso, travolto da uno scandalo, di farsi da parte. Inizialmente si era dimesso dalle cariche all’interno della Compagnia, continuando però a dirigere gli show. In un secondo momento ha lasciato anche il suo ruolo di head booker. Al suo posto c’è ora Triple H. Ma saràcosì?. L’ex writernon ne è affatto convinto, non crede che “The Boss” si sia. “Continuerà a prendere le decisioni” Durante il proprio podcast “Legion Of RAW”, l’ex writerha detto di non credere alla ...

