"Vieni via con Mara". Tre deputati di Forza Italia pronti a seguire Carfagna (Di mercoledì 27 luglio 2022) Operazione "Vieni via con Mara". Dentro Forza Italia in queste ore si stanno muovendo le truppe, non numerose di Mara Carfagna, ministra del Sud che oggi ha annunciato la sua uscita da Forza Italia verso il gruppo Misto. "Per senso di responsabilità verso i cittadini e le imprese che dal 20 luglio si fanno, ci fanno, una domanda semplice: perché, insieme con M5S e Lega, FI ha staccato la spina al governo Draghi, mentre emergenze nazionali e internazionali mettono a dura prova le sicurezze dei cittadini e la resistenza delle democrazie occidentali?", ha scritto Carfagna in una lettera alla Stampa. Ma chi la seguirà? La deputata Rossella Sessa: "Lascio con rammarico politico e sofferenza personale il gruppo di Fi: da oggi sarò nel ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Operazione "via con". Dentroin queste ore si stanno muovendo le truppe, non numerose di, ministra del Sud che oggi ha annunciato la sua uscita daverso il gruppo Misto. "Per senso di responsabilità verso i cittadini e le imprese che dal 20 luglio si fanno, ci fanno, una domanda semplice: perché, insieme con M5S e Lega, FI ha staccato la spina al governo Draghi, mentre emergenze nazionali e internazionali mettono a dura prova le sicurezze dei cittadini e la resistenza delle democrazie occidentali?", ha scrittoin una lettera alla Stampa. Ma chi la seguirà? La deputata Rossella Sessa: "Lascio con rammarico politico e sofferenza personale il gruppo di Fi: da oggi sarò nel ...

