VIDEO Tour de France femminile, Mavi Garcia investita dalla sua ammiraglia! Che rischio per la spagnola (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una quarta tappa piuttosto movimentata del Tour de France femminile 2022, che ha portato le atlete lungo 126.8 chilometri totali da Troyes a Bar-Sur-Aube, si è conclusa con la vittoria in assolo dell'elvetica Marlen Reusser, mentre non vi sono stati grossi cambiamenti in classifica generale con Marianne Vos che si è confermata leader della Grande Boucle. D'altro canto, chi è stata sfortunata protagonista di una giornata no, con conseguenze importanti in ottica classifica generale, è la spagnola Mavi Garcia: nel tratto di sterrato Garcia ha prima subito due forature, riuscendo però comunque entrambe le volte a recuperare il distacco sul gruppo della maglia gialla. Le cose, però, si sono complicate e non poco a seguito di un incidente con la sua stessa ammiraglia: un ...

