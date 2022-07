VIDEO | Preoccupazione JUVENTUS: Ihattaren è SCOMPARSO! (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mohamed Ihattaren non si allena più con l’Ajax. L’allarme lanciato dalla società olandese getta nuova Preoccupazione sulla situazione del giocatore. Ufficialmente si tratta solo di un periodo di “fuori forma” per il centrocampista classe 2002. A destare sospetti sono però la sua totale assenza agli allenamenti e alla partita benefica tra Ajax e Shakthar. “Siamo preoccupati per Mo, alcune cose vanno oltre il calcio. Siamo in contatto diretto con lui e speriamo torni presto a giocare”. Queste le parole di Gerry Hamstra, direttore tecnico dei lancieri. Il giocatore è di proprietà della JUVENTUS, in prestito con diritto di riscatto che scade a dicembre. La situazione non è di buon auspicio per la permanenza di Ihattaren a Torino. #Ihattaren #ajax #JUVENTUS #scomparso ISCRIVITI AL CANALE: ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mohamednon si allena più con l’Ajax. L’allarme lanciato dalla società olandese getta nuovasulla situazione del giocatore. Ufficialmente si tratta solo di un periodo di “fuori forma” per il centrocampista classe 2002. A destare sospetti sono però la sua totale assenza agli allenamenti e alla partita benefica tra Ajax e Shakthar. “Siamo preoccupati per Mo, alcune cose vanno oltre il calcio. Siamo in contatto diretto con lui e speriamo torni presto a giocare”. Queste le parole di Gerry Hamstra, direttore tecnico dei lancieri. Il giocatore è di proprietà della, in prestito con diritto di riscatto che scade a dicembre. La situazione non è di buon auspicio per la permanenza dia Torino. ##ajax ##scomparso ISCRIVITI AL CANALE: ...

