VIDEO | Napoli-Adana Demirspor 2-2: gli highlights del match (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Napoli pareggia la prima amichevole internazionale del ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri di Luciano Spalletti passano in vantaggio nella ripresa al minuto 55 con Hirving Lozano grazie all'assist di Kvaratskhelia. Al 74? però l'Adana pareggia su calcio di rigore con Mario Balotelli procurato dal fallo di Alex Meret in uscita. I turchi passano anche in vantaggio dopo pochi minuti, sempre su calcio di rigore, stavolta sul dischetto va Sari. Nel finale il Napoli evita la beffa grazie all'autogol di Cokcalis.

