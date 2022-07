Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 luglio 2022)DEL 26 LUGLIOORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA TUSCOLANA. SI PROCEDE IN COLONNA ANCHE SULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER ANAGNI-FIUGGI VERSO. SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO. PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA. TUTTAVIA RICORDIAMO CHE, A CAUSA DI EVENTI IN PROGRAMMA IN VIA VENETO FINO A VENERDÌ 29 LUGLIO, IL PERCORSO DEI BUS DELLA LINEA S13 SUBISCE, NELLA ZONA INTERESSATA, DELLE VARIAZIONI DI PERCORSO, SIA IN DIREZIONE REPUBBLICA, TRA PIAZZALE ...