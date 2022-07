Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2022 ore 07:30 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Viabilità DEL 26 LUGLIO 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA TUSCOLANA. SI PROCEDE IN COLONNA ANCHE SULL’AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER ANAGNI-FIUGGI VERSO Roma. SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO. PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA. TUTTAVIA RICORDIAMO CHE, A CAUSA DI EVENTI IN PROGRAMMA IN VIA VENETO FINO A VENERDÌ 29 LUGLIO, IL PERCORSO DEI BUS DELLA LINEA S13 SUBISCE, NELLA ZONA INTERESSATA, DELLE VARIAZIONI DI PERCORSO, SIA IN DIREZIONE REPUBBLICA, TRA PIAZZALE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 luglio 2022)DEL 26 LUGLIOORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA TUSCOLANA. SI PROCEDE IN COLONNA ANCHE SULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER ANAGNI-FIUGGI VERSO. SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO. PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA. TUTTAVIA RICORDIAMO CHE, A CAUSA DI EVENTI IN PROGRAMMA IN VIA VENETO FINO A VENERDÌ 29 LUGLIO, IL PERCORSO DEI BUS DELLA LINEA S13 SUBISCE, NELLA ZONA INTERESSATA, DELLE VARIAZIONI DI PERCORSO, SIA IN DIREZIONE REPUBBLICA, TRA PIAZZALE ...

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2022 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #26-07-2022 - romamobilita : #Roma #viabilità Cassia bis, lavori per sostituire lo spartitraffico nel tratto tra il Gra e lo svincolo di Prima P… - romamobilita : #Roma #viabilità Via di Porta Medaglia, chiusura da via Laurentina a via di Torre Sant'Anastasia. L'incendio, di ie… - italiaserait : Incendi a Roma, un lunedì di fuoco e caos viabilità - romamobilita : #Roma #viabilità Da domani, lavori notturni di rifacimento del manto stradale a via di Malagrotta, tra via della Pisana e via Aurelia. -

Cerignola, autocisterna carica di gpl ribaltata in autostrada: tratto chiuso da ieri Aggiornamento ...per chi è diretto a Roma si consiglia di percorrere la A14 Bologna - Taranto in direzione di Pescara e successivamente la A25 Torano - Pescara. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità ... Roma, urta uno scooter con la minicar: massacrato di botte. Vittima uno studente, aggressore arrestato Ha agito senza un briciolo di pietà. Per una banale lite di viabilità, un ragazzo di 24 anni, in zona Prati , si è accanito contro un diciannovenne che vive a ...emessa dal GIP del Tribunale di Roma e ... RomaDailyNews ...per chi è diretto asi consiglia di percorrere la A14 Bologna - Taranto in direzione di Pescara e successivamente la A25 Torano - Pescara. Costanti aggiornamenti sulla situazione della...Ha agito senza un briciolo di pietà. Per una banale lite di, un ragazzo di 24 anni, in zona Prati , si è accanito contro un diciannovenne che vive a ...emessa dal GIP del Tribunale die ... Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2022 ore 19:45 - RomaDailyNews