Via libera dalla Camera al Dl semplificazioni, va in Senato (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Con 355 vosti a favore, 31 contrari e 11 astenuti l'Aula della Camera ha approvato la conversione del Dl semplificazioni. Il testo, che passa al Senato, reca misure su semplificazioni fiscali, rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Con 355 vosti a favore, 31 contrari e 11 astenuti l'Aula dellaha approvato la conversione del Dl. Il testo, che passa al, reca misure sufiscali, rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

sbonaccini : La Commissione Ue ha approvato il Programma attuativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo so… - AlfredoPedulla : #Provedel ha scelto la #Lazio e aspetta il via libera - thetrueshade : Se tutto va bene De Ligt andando via da torino mi libera l’appartamento che volevo situazione win/win - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Via libera dalla Camera al Dl semplificazioni, va in Senato - - NuovoSud : La Federcalcio dà il via libera al Catania: 'Può ripartire dalla serie D' -