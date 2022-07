Vi spiego perché l’accordo sul gas europeo è acqua fresca. Parla Tabarelli (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si fa presto a tagliare i consumi di gas. Meno energia dalla Russia, meno soldi per Mosca e forse una legnata sui denti di Vladimir Putin. Poi, certo, qualcuno in casa si dovrà mettere un maglione in più o qualche impresa ridurre la produzione di alcune ore. Ma nella logica dell’Europa, fresca di accordo politico sul gas (taglio obbligatorio del 15% tra agosto 2022 e marzo 2023 dei consumi in caso di stato di allerta, ovvero qualora Gazprom riducesse le forniture ben oltre il 20% attuale) la strada è quella giusta. L’Italia che, accordi con l’Algeria a parte, dipende ancora molto dalla Russia potrebbe persino cavarsela con una riduzione del 7%, almeno a sentire il ministro della Transizione Ecologica, da sempre ottimista, Roberto Cingolani. Eppure, dice a Formiche.net Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, l’intesa europea è poco più di un ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si fa presto a tagliare i consumi di gas. Meno energia dalla Russia, meno soldi per Mosca e forse una legnata sui denti di Vladimir Putin. Poi, certo, qualcuno in casa si dovrà mettere un maglione in più o qualche impresa ridurre la produzione di alcune ore. Ma nella logica dell’Europa,di accordo politico sul gas (taglio obbligatorio del 15% tra agosto 2022 e marzo 2023 dei consumi in caso di stato di allerta, ovvero qualora Gazprom riducesse le forniture ben oltre il 20% attuale) la strada è quella giusta. L’Italia che, accordi con l’Algeria a parte, dipende ancora molto dalla Russia potrebbe persino cavarsela con una riduzione del 7%, almeno a sentire il ministro della Transizione Ecologica, da sempre ottimista, Roberto Cingolani. Eppure, dice a Formiche.net Davide, presidente di Nomisma Energia, l’intesa europea è poco più di un ...

