Vertice del centrodestra, verso l'accordo: 'Chi prende più voti indica il premier' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Antonio Tajani arriva a Montecitorio per il Vertice del centrodestra Roma, 27 luglio 2022 - E' iniziato con un ritardo di circa un'ora il Vertice del centrodestra alla Camera , previsto in un primo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Antonio Tajani arriva a Montecitorio per ildelRoma, 27 luglio 2022 - E' iniziato con un ritardo di circa un'ora ildelalla Camera , previsto in un primo ...

fanpage : 'Tra me e Beppe Grillo non c'è stata nessuna telefonata ieri sera' Il presidente del M5s Giuseppe Conte smentisce i… - Palazzo_Chigi : Vertice Intergovernativo ???? ????, Draghi: Le Intese firmate oggi ad Algeri riflettono l’ampio spettro di collaborazio… - Palazzo_Chigi : IV Vertice intergovernativo Italia-Algeria ???????? In diretta la cerimonia di firma di accordi e le dichiarazioni all… - marcoregni : RT @lucianoghelfi: Vertice del #centrodestra, accordo fra i leader: si conferma la regola del 2018, il partito che prende più voti indica i… - ilcorvogracchia : ??Ultim’ora esclusiva: dal vertice del centrodestra esce il nome del candidato premier #DeKetelaere su accordo Salvi… -