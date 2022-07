Veronica Peparini | dopo l’addio spunta il retroscena | il motivo è da non credere

Leggi su kronic

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il probabile addio diad Amici sarebbe dovuto ad alcuni malumori: cosa è successo tra la prof e la direzione del programma? Mancano ancora diverse settimane all’inizio ufficiale della 22esima edizione di Amici, lo storico programma condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset. Tuttavia, in questo periodo estivo sono molte le indiscrezioni che riguardano proprio i prossimi protagonisti della trasmissione. Stando a quanto riportato sul sito DavideMaggio.it, infatti, due prof di Amici non saranno confermati per la prossima edizione. Si tratta die Anna Pettinelli, che non faranno quindi parte della stagione 2022/2023 di Amici. Se da una partedi Anna Pettinelli sembra sia avvenuto senza contrasti, su quello di...