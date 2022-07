Veronica Gentili | perché indossava lo stesso vestito in tv | finalmente la verità

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 27 luglio 2022)svelato il motivo per cuiindossasse sempre lotubino in tv. Non è ancora tempo di vacanza per, impegnata a condurre Controcorrente su Rete4. Attualità e politica dominano la trasmissione, a maggior ragione in questo periodo storico, di campagna elettorale. Difatti, ha sempre premura di documentare sui social il momento antecedente la messa in onda.– Altranotizia (Fonte: Google)Durante il programma però, il pubblico si sarà sicuramente accorto che, durante i primi mesi, la conduttrice ha sfoggiato sempre il medesimo taglio d’abito. Ciò ha sempre costituito un mistero che oggi è stato svelato, grazie alle parole direttamente provenienti dalla stessa ...