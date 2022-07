Verona, Marroccu smentisce: «Club in vendita? Setti neanche ci pensa» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Francesco Marroccu, ds del Verona, ha prontamente smentito le voci di una possibile cessione del Club veneto Ai microfoni de L’Arena, Francesco Marroccu, ds del Verona, ha smentito le voci di una cessione del Club. LE PAROLE – «vendita? Impossibile. Parto dalla genesi del mio rapporto con Setti. Eravamo tutti e due al bivio della nostra carriera sportiva. Lui doveva decidere di fare a meno del suo direttore sportivo ed io dovevo decidere se lasciare il mio presidente storico e il mio Club, il Brescia. Quando ci siamo conosciuti, ci siamo detti che era una scelta molto importante per entrambi. E la premessa era di creare una sinergia ed un rapporto che potesse durare nei prossimi anni. Pertanto, avendo avuto modo di conoscere in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Francesco, ds del, ha prontamente smentito le voci di una possibile cessione delveneto Ai microfoni de L’Arena, Francesco, ds del, ha smentito le voci di una cessione del. LE PAROLE – «? Impossibile. Parto dalla genesi del mio rapporto con. Eravamo tutti e due al bivio della nostra carriera sportiva. Lui doveva decidere di fare a meno del suo direttore sportivo ed io dovevo decidere se lasciare il mio presidente storico e il mio, il Brescia. Quando ci siamo conosciuti, ci siamo detti che era una scelta molto importante per entrambi. E la premessa era di creare una sinergia ed un rapporto che potesse durare nei prossimi anni. Pertanto, avendo avuto modo di conoscere in ...

