Venezia - Genoa: prima giornata di Serie B che ha il sapore della A (Di mercoledì 27 luglio 2022) Venezia - Genoa, un confronto che sa tanto di Serie A ma che invece sarà uno dei primi match di apertura della B. Anche qui il calendario... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022), un confronto che sa tanto diA ma che invece sarà uno dei primi match di aperturaB. Anche qui il calendario...

pianetagenoa : Venezia-Genoa: i Figgi do Zena e il Club Amt organizzano la trasferta - - lucapiaggio3 : @EffeScudata @FBiasin Inter wolverhampton Español e Grenada uniche proprietà cinesi nel calcio europeo. Ci sarà un… - nuova_venezia : Caso Portanova, ascoltata per 7 ore la ragazza che aveva denunciato una violenza sessuale del calciatore del Genoa - DananiCarlo : Chi vincerà la #SerieB? Secondo i #bookmakers, #Genoa in pole position, poi #Cagliari, #Parma e #Benevento. Ne parl… - LPiagnone : @laziocrazia Spezia, Cagliari, Genoa, Venezia. Grandissimo giocatore ma non adatto ai ritmi che richiede Sarri -